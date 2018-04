Mitchelton met twee kopmannen aan start van de Giro

,,We behoren niet tot de topfavorieten, maar we hebben wel twee jongens die de favorieten kunnen uitdagen als de kans zich voordoet'', zei ploegleider Matt White.



Yates en Chaves krijgen hulp van een sterke ploeg, met de Tsjech Roman Kreuziger en de Spaanse nieuweling Mikel Nieve als voornaamste knechten in de bergen. De formatie van Mitchelton-Scott bestaat verder uit de Nieuw-Zeelander Sam Bewley, Jack Haig uit Australië, de Deen Christopher Juul-Jensen en de veertigjarige Canadees Svein Tuft.



Yates (25) verkiest dit jaar voor het eerst de Giro boven de Tour, waarin hij vorig jaar als zevende eindigde en de witte trui pakte als beste jongere. Chaves (28) werd in 2016 tweede in de Giro en derde in de Vuelta.