Moerenhout na negen jaar terug op WK

Zijn laatste WK in 2010 was meteen ook zijn laatste dag als wielrenner. Koos Moerenhout kon toen nog niet bevroeden dat hij negen jaar later bij de WK wielrennen in Yorkshire de Nederlandse mannen, met topfavoriet Mathieu van der Poel voor de wegrace, als bondscoach zou bijstaan. Vanaf zondag (mixed relay) liggen er kansen op succes.

Moerenhout (45) was vijftien jaar beroepsrenner waarin hij twee keer Nederlands kampioen werd, een keer dertiende werd in de Vuelta en diezelfde klassering bereikte bij zijn allerlaatste optreden in het Australische Geelong. ,,Ik had in de Tour al aangekondigd dat ik zou stoppen en heb toen dat WK als einddoel gesteld.”

Leo van Vliet was de bondscoach, zoals Moerenhout eerder met Gerrie Knetemann en Egon van Kessel van doen had. ,,Je neemt van iedereen wat mee in je manier van werken. Net als van de ploegleiders die ik heb gehad.” Toen hij stopte had hij geen vast omlijnd plan. Ook al gold hij in zijn laatste jaren vaak als wegkapitein, een overstap naar de ploegleidersauto kwam niet meteen in hem op. ,,Ik wilde juist achter de schermen kijken bij een ploeg en kreeg die kans in een pr-functie bij de Raboploeg. Het sportieve element, dat kende ik wel. Ik wilde kijken wat er bij komt kijken om een ploeg de weg op te sturen.”

Hij haalde een master sportmanagement aan het Johan Cruyff College, gaf onder meer clinics tot in 2013 de kans zich voordeed als ploegleider van Rabo-Liv, de vrouwenploeg rond Marianne Vos, aan de slag te gaan. Hij noemt het een interessante en leerzame tijd. ,,Op het moment dat ik er als ploegleider begon, stond Marianne ver boven de rest, maar rensters als Annemiek van Vleuten, Lucinda Brand en Anna van der Breggen zaten eraan te komen. Het is ons toen gelukt van een ploeg met één kopvrouw een sterke ploeg in de breedte te maken.”