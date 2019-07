Molano na maanden afwezigheid terug in wielerpeloton

Bergeijk geniet op drukke wiele­ravond van Australi­sche cyclobeu­len

13:01 Op een prachtige wieleravond hield een kwartet Australische ‘cyclobeulen’ dinsdag huis in de ronde van Bergeijk. Niet alleen waren er vele honderden toeschouwers aan de meet te vinden. Ook Bergeijkenaren kwamen in heerlijke weersomstandigheden massaal uit de huizen om de galavoorstelling van de ‘Down Under-hardrijders’ te aanschouwen. Ze domineerden zoals een Kempencriterium zelden is gedomineerd en bezetten de eerste vier plekken in de eindrangschikking.