Mooi afscheid Niki Terpstra: winst zesdaagse Rotterdam samen met Yoeri Havik

Zaterdag stond al in het teken van het afscheid van de 38-jarige Terpstra, die in zijn loopbaan op de weg onder meer Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen won. ,,Bizar, bijzonder”, omschreef Terpstra bij Ziggo zijn laatste rondjes als wielerprof.



,,Ik realiseerde me dat het de laatste keer was dat publiek uit zijn dak ging voor een sportprestatie van mij. Ik werd er wel lichtelijk emotioneel van. Ik ben trots ook op Yoeri. Het is mooi dat we het hebben kunnen afmaken.”