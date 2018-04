Mountainbiker Mathieu van der Poel de sterkste in La Hallonienne

Langeveld: Kip­pen­vel­mo­ment­je met Dylan

1 april Sebastian Langeveld vond zich in de Ronde van Vlaanderen in volle finale voorin terug samen met Dylan van Baarle. ,,Een kippenvelmomentje'', noemde de coureur uit Lisse dat. ,,Dylan is een goede vriend van mij en we reden voorop met die Deen, Pedersen. We zeiden meteen tegen elkaar: we gaan ervoor.''