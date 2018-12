Movistar nog zeker drie jaar in wielerpeloton

Movistar is sinds 2011 als hoofdsponsor van de gelijknamige ploeg actief in het wielrennen. Het team heette daarvoor Caisse d'Epargne. Quintana won in dienst van Movistar in 2014 de Ronde van Italië en twee jaar later de Ronde van Spanje. In de Tour de France eindigde de Colombiaan drie keer op het podium, maar nog nooit stond hij op het hoogste treetje. De Portugees Rui Costa werd in 2013 als renner van Movistar wereldkampioen, Valverde veroverde dit jaar op 38-jarige leeftijd de regenboogtrui.