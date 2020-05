MPCC slaat terug: 'Argumenten Dumoulin onredelijk’

,,De beweging zegt er voor de gezondheid van de renners te zijn, maar het rijden van Parijs-Nice, op dat moment gezondheidsrisico nummer 1, vonden ze prima. Vervolgens kwamen ze wel met het verhaal dat het gebruik van ketonen (een vloeibare energiebron, red.) heel gevaarlijk is. Onze ploeg gebruikt ketonen, dus dan is het ook een beetje hypocriet van mij om lid te blijven, maar ik vond het ook een hypocriete opstelling van de MPCC”, stelde Dumoulin.

Legeay kan zich niet vinden in de argumentatie. ,,Ik respecteer de keuzes van elk persoon, maar in het geval van Tom Dumoulin zijn de argumenten simpelweg niet erg goed”, vertelt de Fransman tegen CyclingNews. ,,We hebben één statement gemaakt over de pandemie, ná Parijs-Nice. We zeiden dat de renners de regels van de overheden moeten respecteren. Dat is onze stelling nog steeds. Op het moment van fietsen was er geen lockdown in Frankrijk en had de regering het niet verboden. De organisatie kon dus de race door laten gaan.”

Ketonen

De Fransman gaat ook in op het argument van Dumoulin dat de MPCC ketonen gevaarlijk zou noemen. ,,Dat deden we niet. Dat stond in een Belgisch wetenschappelijk tijdschrift, waarin gesteld werd dat ketonen de prestaties met 15 procent zouden verbeteren. Ketonen waren niet verboden door de MPCC, tot die publicatie verscheen. We hebben toen aan het wereldantidopingagentschap gevraagd of ketonen inderdaad prestaties zouden verbeteren. Dat was nog onzeker, maar wat is dan het doel? De mogelijke prestatieverbetering en de risico's zijn negatief. Daarom zeggen veel MPCC-doktoren ook: ‘wij gaan dat niet gebruiken.’ Er zijn te veel onzekerheden, daarom staan we het niet toe.”