Na 1159 dagen sprint Mark Cavendish weer eens naar zege

De tweede rit in Turkije had net als een dag eerder start en finish in Konya, nu na 145 kilometer. Philipsen begon de sprint vroeg en sloeg een gaatje, maar Cavendish haalde eerst Greipel in en passeerde de Belg van Alpecin-Fenix net voor de meet.

Voor Cavendish is het de eerste overwinning sinds zijn zege op 8 februari 2018 in de Dubai Tour, vandaag precies 1159 dagen geleden. Na de finish werd hij gefeliciteerd door ploeggenoot Fabio Jakobsen, die in de Ronde van Turkije zijn rentree maakt na de zware val in augustus vorig jaar. Jakobsen zat in de finale nog in het peloton, maar liet het in de laatste kilometers lopen.