Na krankzinnige valpartij nu ook ophef om plotselinge werkzaamheden in Ronde van Turkije

Met videoOpnieuw is er ophef rond de veiligheid in de Ronde van Turkije. In de finale van de zesde etappe werden de wielrenners plotseling geconfronteerd met uiterst onhandig geplaatste wegwerkzaamheden. De rit werd gewonnen door Caleb Ewan.

Op zo'n 15 kilometer van de finish, een moment waarop de gang er doorgaans flink in zit, denderde het peloton door een flauwe bocht met rijen paaltjes, verkeersborden, zakken zand en een opdoemende middenberm. Wonder boven wonder ging er niemand onderuit, vooral dankzij de oplettendheid van de renners, die handig om de obstakels heen slalomden.



Meerdere wielervolgers hebben hun afschuw uitgesproken over de opmerkelijke passage, die vergeleken wordt met een aflevering van de spelshow Wipeout. Eurosport-commentator Bobbie Traksel spreekt van een ‘levensgevaarlijk punt’. ,,Sorry hoor, maar jongens jongens, hier moet je echt met nul kilometer per uur doorheen”, aldus de oud-winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne.

Bizarre val Bouhanni, tweede dagsucces Ewan

Maandag werd de wielerwereld al opgeschrikt door een bizar incident in de tweede rit van de Ronde van Turkije. Doordat er iemand op de weg liep en een passant deze persoon te hulp wilde schieten, gingen meerdere renners hard onderuit. Arkéa Samsic-renner Nacer Bouhanni brak enkele nekwervels bij de crash. ‘Een nachtmerrie’, aldus de hevig geschrokken Franse sprinter.



Toen de renners alle obstakels gepasseerd waren, kon er gesprint worden om de dagzege. Lotto-Soudal-renner Ewan bleek daarin de snelste. Hij won de zesde etappe na 201,5 kilometer tussen Edremit en Eceabat door de Belg Jasper Philipsen en Nederlander Danny van Poppel voor te blijven. De leiderstrui blijft om de schouders van de Argentijn Eduardo Sepúlveda.

Volledig scherm Caleb Ewan wint de zesde etappe, Danny van Poppel (rechts) wordt derde. © photo: Cor Vos

Ewan had eerder de eerste etappe in de Turkse rittenkoers op zijn naam geschreven. Zijn tweede zege in Turkije is de vijfde overwinning voor Ewan in 2022. De Australiër werd na het klimmetje op enkele kilometers van de finish gelanceerd door zijn ploeggenoten en maakte het af. ,,Ik ben sterker dan drie jaar geleden”, zei de Australiër, die er in 2019 niet aan te pas kwam in de rit met een vergelijkbare finale. ,,Het was een zware finale, maar mijn ploeggenoten deden het geweldig en ik ben blij dat ik hun werk kon afmaken.”

Desgevraagd zei Ewan dat het speciaal is voor een Australiër om op het schiereiland Gallipoli te kunnen winnen. ,,Een belangrijk stukje van onze geschiedenis ligt hier”, zei hij over de plek waar Australische troepen in de Eerste Wereldoorlog zware verliezen leden. De Ronde van Turkije duurt tot en met zondag.