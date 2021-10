Na olympische en Europese titel ook wereldtitel voor Nederlandse teamsprinters: 'Dit was ons grote doel’

Door Daniël Dwarswaard



Winnen verveelt helemaal nooit. Als de bovenbenen van Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland nog op standje ontploffen staan, gaan ze al met zijn drieën op de foto. De duimen omhoog, dikke grijnzen op de gezichten. Met de oprechte spontaniteit alsof het hun eerste titel is. Maar nee, deze drie krachtpatsers heersen al jaren de teamsprint op de baan. En nu hier in Roubaix is het weer raak.



Het gejuich voor de Fransen, de andere finalist, in het Velodrome van Roubaix is hard. Het publiek hoopt op een stunt, maar weet stiekem wel beter. Natuurlijk winnen de Nederlandse baansprinters weer. Voor de vierde keer op rij wereldkampioen. En voor dit jaar is de hattrick compleet. Na de Olympische Spelen in Tokio, met enorme afstand het allergrootste doel van dit jaar, is na de Europese titel (twee weken terug) nu ook de wereldtitel binnen.