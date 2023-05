Na verloren Vuelta revancheert Demi Vollering zich direct in Baskenland met overtuigende zege

De openingsrit in de Ronde van Baskenland is gewonnen door Demi Vollering. De renster van SD Worx kwam in de stromende regen solo over de streep en veroverde daarmee meteen de leiderstrui.

Vollering, die de eindzege van de Vuelta op dramatische wijze aan zich voorbij zag gaan, ging in de slotfase van de eerste etappe aan op de Urkaregi-klim (4,9 km aan 6,1%). Daar maakte de 26-jarige Nederlandse het verschil, want in de afdaling kreeg niemand het voor elkaar om haar bij te halen.

Haar Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser kwam met een achterstand van 47 seconden als tweede over de finish. Annemiek van Vleuten eindigde als vierde. De wereldkampioene, vorige week nog winnares van de Vuelta, maakte deel uit van een groepje dat in de achtervolging was op Vollering. Ze kwam eerder in de etappe ten val. Gelukkig kon ik terugkeren voor de slotklim, maar ik heb wel een pijnlijke heup en pols”, zei ze aan de finish.

Vollering kon in Spanje weer juichen naar haar teleurstellende nederlaag in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze probeerde Van Vleuten vorige week in de slotetappe uit de leiderstrui te rijden, maar haar poging mislukte. Vorig jaar was ze ook op dreef in de Ronde van Baskenland. Ze won drie etappes en het eindklassement.

