‘Na vertrek was corona in de koers geen item meer’

Holler snelste in proloog Sibiu Tour

19:29 De Duitse wielrenner Nikodemus Holler heeft de proloog van de Sibiu Tour in Roemenië gewonnen. De renner van de ploeg Bike Aid legde de 2,5 kilometer af in 3.34 minuten en was daarmee 2 sneller dan de Poolse wielrenner Kacper Walkowiak.