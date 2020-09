Na vier keer zilver is het ‘ein-de-lijk’ raak voor Van der Breggen

Door Arjan Schouten



Zilver, zilver, zilver en nog eens zilver. Maar nu hangt er goud om haar nek, staand op een podium op Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Het decor is om te huilen. Die paar mensen op de tribune hier in Imola kan ze allemaal persoonlijk groeten, als het Wilhelmus over het lege circuit schalt. Maar het zal Anna van der Breggen een zorg zijn. Ze heeft zichzelf net in een kakelverse regenboogtruitje gehesen en om haar hals bungelt goud aan een smal regenbooglintje. Een prijs die ze nog niet had, dat gebeurt de 30-jarige Zwolse nog maar zelden. Dus straalt ze alsof ze na vier keer zakken haar rijbewijs gehaald heeft. ,,Vier keer geprobeerd, nooit gelukt. Maar nu ein-de-lijk wel. Dit is zó fijn.’’