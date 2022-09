Naast Bauke Mollema ook Daan Hoole op WK-tijdrit

Lorena Wiebes maakt favorieten­rol waar en verovert in München EK-goud: ‘Het was een lange sprint’

Lorena Wiebes is Europees kampioen. In de wegwedstrijd van Landsberg am Lech naar München was de Nederlandse renster na 128,3 kilometer in een massasprint de rapste, al moest er wel een fotofinish aan te pas komen om een winnares aan te wijzen. Wiebes bleek de gelukkige, Elisa Balsamo bleef achter met zilver.

