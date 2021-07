Nat pak en huwelijkspak voor winnaar Roy Eefting van de Omloop der Kempen

Tony Martin voor tiende keer Duits kampioen tijdrijden

19 juni Tony Martin heeft voor de negende keer op rij en de tiende keer in totaal de nationale titel op de tijdrit gepakt. De 36-jarige renner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma legde het parcours over 30 kilometer tussen Öschelbronn en Gäufelden als snelste af. Martin was bijna een minuut sneller dan de nummer 2, Martin Miguel Heidemann.