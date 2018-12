‘Natuurlijk moet je luisteren, maar bij twijfel: volg je instinct’

Harrie Lavreysen moet zich na een ‘goede kerst’ tevreden stellen met brons op NK sprint

27 december Harrie Lavreysen moest zich donderdagavond in Apeldoorn tevreden stellen met de derde plaat op het NK sprint. De 21-jarige krachtpatser uit Luyksgestel kwam in de halve finale niet voorbij de latere kampioen Matthijs Büchli. In de strijd om het brons liet hij diens BEAT-teamgenoot Roy van den Berg wel gedecideerd achter zich. ,,Is het toch nog een mooie dag geworden", lachte de Brabander na afloop.