Nederland heerst op WK veldrijden: ook goud en zilver bij beloften vrouwen

De 18-jarige Van Empel uit Sint Michielsgestel bleek in de slotronde over wat meer reserves te beschikken dan Van Alphen. De Hongaarse Kata Blanka Vas knokte zich op ruime afstand naar het brons.

Gisteren pakte Pim Ronhaar de regenboogtrui bij de mannen beloften door zijn landgenoot Ryan Kamp voor te blijven. Bij de vrouwen elite kleurde zelfs het hele podium oranje, met de winst voor Lucinda Brand, zilver voor Annemarie Worst en brons voor Denise Betsema.

Mathieu van der Poel kan het Nederlandse feestje later op de dag compleet maken als hij zijn titel prolongeert bij het WK voor mannen elite. Hij moet dan wel zien af te rekenen met zijn eeuwige rivaal, de Belg Wout van Aert. De race begint om 15.15 uur en is te volgen via een liveblog op deze site.

Van der Heijden

De openingsfase van het WK voor vrouwen beloften was voor Inge van der Heijden, de wereldkampioene bij de beloften van 2019. De 21-jarige renster uit Schaijk kwam alleen voorop en had halverwege 16 seconden voorsprong. Maar het drietal dat later de podiumplaatsen zou verdelen sloot in de derde van vier ronden aan. In de slotronde ging Van Empel op het strand in de aanval. Alleen Van Alphen kon nog even de aansluiting vinden maar moest zich op het laatste deel op de paardenrenbaan gewonnen geven. Van der Heijden werd vierde.

,,Het is echt ongelooflijk”, zei Van Empel, de eerstejaars belofte. ,,Ik wist dat de conditie goed was. Ik was relaxed en heb de hele wedstrijd in mezelf geloofd. Ik wilde in de laatste ronde op de brug versnellen en dan in het zand een kloofje maken. Dat lukte, al kwam Aniek nog wel goed terug.” Van Empels talent was al onderkend. Ze tekende onlangs een tweejarig contract bij de ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal.

Manon Bakker, vooraf gezien als favoriet voor de wereldtitel, kwam al in de eerste ronde ten val. Ze werd slechts zevende, net achter Puck Pieterse.

Volledig scherm Het WK veldrijden gaat deels over het strand in Oostende. © BELGA