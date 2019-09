Nederlands kampioene Wiebes wint rit in Ladies Tour

Vanmarcke is medevluch­ters de baas in Bretagne Classic

1 september Sep Vanmarcke heeft in Plouay de Bretagne Classic gewonnen, voorheen GP Plouay. De Belg van EF Education First was in de slotfase van de wedstrijd weggereden en bleef zijn vluchtgenoten Tiesj Benoot en Jack Haig net voor.