Nederlandse profs strijden op ‘Col du VAM’ om nationale titel

De Nederlandse wielrenners strijden vanmiddag in de provincie Drenthe om de Nederlandse titel op de weg. De kampioen van vorig jaar, Fabio Jakobsen, ontbreekt. De sprinter van Deceuninck - Quick-Step kwam in de Ronde van Polen eerder deze maand hard ten val en is langdurig uitgeschakeld.