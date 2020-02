Nederlandse sprinters favoriet, maar pas op! De Britten komen eraan

Missie geslaagd voor Van der Poel, maar topvorm is er nog niet

24 februari Mathieu van der Poel (25) begon aan zijn wegseizoen in de Ronde van de Algarve. Onopvallend, maar zo had hij het graag. ,,In die zware bergrit kon ik lang met de besten mee bergop. Dat stemt me tevreden.’'