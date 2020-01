Nederlandse vrouwen domineren de cross, maar bij WK telt eigen belang

Door Daan Hakkenberg



De outfit waarmee Ceylin del Carmen Alvarado haar camper uitstapt om warm te rijden is een potpourri. De kersverse Nederlands kampioene heeft een rood-wit-blauwe windstopper aan, daaronder prijkt een witte broek met rode biezen, die hoort bij haar leiderstrui in de wereldbeker. Even verderop trapt Yara Kastelijn de benen los in de trui van Europees kampioen. Naast Kastelijn haar ploeggenoot Annemarie Worst met blauwe EK-strepen op haar mouwen als aandenken aan de Europese titel van 2019. Zoals Lucinda Brand ook nog altijd de rood-wit-blauw kampioenstreepjes om haar bovenarmen heeft.



Al die truien en gekleurde biesjes onderstrepen het surplus aan kwaliteit van de Nederlandse vrouwen aan de top. Ze regeren vandaag de dag in de cross met overmacht. Brand boekte in Hoogerheide haar vijfde zege in tien veldritten, waarin ze nooit buiten de top 4 finishte. Haar overwinning was alweer de negentiende Nederlandse zege in de afgelopen 22 wedstrijden in de drie belangrijkste klassementen (wereldbeker, superprestige, DVV trofee). Mede door toedoen van een valpartij van Alvarado werd Worst tweede en zij won zo het eindklassement om de wereldbeker.