Net geen twee op rij voor Danny van Poppel in Ronde van Groot-Brittannië

Vijf op een rij voor Jum­bo-Vis­ma! Na vier keer Olav Kooij slaat nu Wout van Aert toe in Tour of Britain

Jumbo-Visma heerst in de Ronde van Groot-Brittannië. Na de zeldzame vier etappezeges op rij voor sprinter Olav Kooij, fietste Wout van Aert vandaag in de vijfde rit naar de winst. De Belg wist zich in de laatste kilometer met een enorme tempoversnelling los te maken uit het peloton en met een paar seconden voorsprong als eerste over de finish te rijden in Felixstowe.