Net geen twee op rij voor Marianne Vos in Gent-Wevelgem, sprintzege wereldkampioene Elisa Balsamo

De 24-jarige Balsamo pakte alweer haar derde WorldTour-zege op rij. Donderdag was ze de sterkste in Brugge-De Panne en exact een week geleden mocht ze ook al juichen in de Trofeo Alfredo Binda.

In de heuvelzone, met de Kemmelberg als lastigste hindernis, kon niemand het verschil maken. Ook in de slotkilometers probeerden verschillende rensters een groepssprint te voorkomen, maar zonder succes. Vorig jaar was Vos nog de snelste in Wevelgem, toen werd Balsamo vierde. Nu moest de 34-jarige Vos toezien hoe de Italiaanse net iets sneller was aan de finish. Achter winnares Balsamo en runner-up Vos eindigde de Italiaanse Maria Giulia Confalonieri als derde.

Balsamo roemde haar ploeggenotes, onder wie Ellen van Dijk, Shirin van Anrooij en de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. ,,Er waren in de laatste kilometers heel veel aanvallen. Het team is daar perfect mee omgegaan. Ellen, Shirin en Elisa waren zo sterk”, vertelde de winnares bij Sporza.



Van Dijk was zelf in het vlakke stuk naar Wevelgem in een kopgroep beland waarin Balsamo ontbrak. Ze moest zich terug laten zakken en sleepte toen de groep met haar kopvrouw weer naar de kop van de koers. ,,Het geeft voldoening”, vertelde ze. ,,Elisa is heel dankbaar en bescheiden. Ik vind het bijzonder hoe zij het elke keer weer flikt. Daar heb ik diep respect voor. Op deze manier is het echt heel fijn om voor iemand het werk op te knappen.”

Balsamo hield Vos vorig jaar in Leuven nog van de wereldtitel op de weg af. Het was voor Balsamo haar eerste regenboogtrui. Vos werd al drie keer wereldkampioene op de weg, acht keer bij het veldrijden én twee keer bij het baanwielrennen.

Bekijk hier de reactie van Marianne Vos:

Volledig scherm Marianne Vos. © BELGA

Opgave Wiebes

Lorena Wiebes moest Gent-Wevelgem vroegtijdig verlaten na een valpartij. De renster van Team DSM, één van de favorieten voor de winst in de klassieker, ging in de afdaling van de Kemmelberg onderuit. Dat was op een kleine vijftig kilometer voor de finish.



Wiebes, al een keer derde in Gent-Wevelgem, probeerde nog even de koers voort te zetten, maar haakte kort daarna alsnog af.

Volledig scherm Lorena Wiebes. © BELGA

