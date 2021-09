Nieuwe operatie Robert Gesink zorgt voor einde seizoen: ‘Helaas is het steeds slechter gegaan’

Na Vuelta-suc­ces droomt Fabio Jakobsen van WK: ‘Samen met Mathieu van der Poel kan ook’

30 augustus Na twee ritzeges in de Vuelta hoopt Fabio Jakobsen op een uitverkiezing voor het aankomende WK in België. De Nederlandse sprinter van Deceuninck - Quick Step begint morgen na de rustdag als groenetruidrager aan de slotweek van de Vuelta. Jakobsen: ,,Wat ik hier laat zien is een open sollicitatie om het WK te rijden.’’