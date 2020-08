Nieuwe ploeg voor veldrijdster Kastelijn

Ronde van Lombardije Wielersei­zoen Evenepoel voorbij door bekken­breuk na crash in ravijn

16 augustus Het wielerseizoen van Remco Evenepoel is voorbij. Na zijn harde crash in het ravijn heeft hij zijn bekken gebroken. ,,We zijn blij dat hij nog leeft", zegt ploegleider Patrick Lefevere van Deceuninck-Quickstep.