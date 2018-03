Nieuwe wielerkoers in België herdenkt Eerste Wereldoorlog

Wielerdrent Gert Jakobs droomt over WK in Noord-Ne­der­land: 'En dan Groenewegen wereldkampioen'

13:38 Hoe langer Gert Jakobs over praat over de mogelijkheid van het WK wielrennen in Groningen en Drenthe, hoe enthousiaster hij wordt ,,En dan Groenewegen wereldkampioen. Nederland loopt de polonaise.’’