Niki Terpstra: Winnen met deze ploeg? Ik denk dat het kan

Door Daan Hakkenberg en Hidde van Warmerdam



Dit voorjaar kan Terpstra niet rekenen op de brede steun van een ijzersterke ploeg zoals voorheen bij Quick-Step. Maar verwacht voorafgaand aan de Ronde van Vlaanderen geen huilverhalen. Terpstra besefte al voor zijn overstap dondersgoed wat de gevolgen zouden zijn van zijn dikbetaalde transfer naar de kleine Franse ploeg Direct Energie. ,,Het is moeilijk, maar dat wist ik. Als ik voor de overwinning wil rijden, moet ik van voren zitten.’’



Terpstra is kort van stof zodra de klassiekers naderen. Dan gaan bij hem de oogkleppen op. Dus zocht AD Sportwereld hem een paar weken geleden op tijdens Parijs-Nice. ,,Dit is de belangrijkste periode voor mij. Dan wil ik zo weinig mogelijk afleiding. Dat heb ik nodig. Geen andere afspraken. Dat ik wanneer ik ga trainen niet op de klok zit te kijken en denk: ‘Ik moet naar huis’. Terwijl ik nog een extra rondje wil doen. In de weken voor de klassiekers is er niet veel ruimte voor ontspanning meer. Dan ben ik met elke stap bezig.’’