Nizzolo sprint naar zege in Clásica de Almeria

Fabio Jakobsen opnieuw geopereerd aan gezicht

12 februari Fabio Jakobsen heeft in het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen opnieuw een operatie ondergaan. De 24-jarige sprinter van de Belgische ploeg Deceuninck - Quick-Step kreeg implantaten in zijn boven- en onderkaak. De chirurgen hebben ook de littekens in zijn mond gereconstrueerd.