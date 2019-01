NK veldrijden bij de vrouwen spannender dan ooit

Pascal Eenkhoorn zwaar ten val bij trainings­rit

10 januari In de voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen is Pascal Eenkhoorn geconfronteerd met tegenslag. De 21-jarige coureur van Team Jumbo-Visma is tijdens de training hard ten val gekomen. Zijn fietsketting brak bij een sprint bergop. Eenkhoorn sloeg over de kop en viel een paar meter naar beneden. ,,Er is enige serieuze fysieke schade, maar ik weet niet voor hoe lang ik uit de roulatie zal zijn'', liet hij weten op Twitter.