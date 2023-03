Olav Kooij (21) pakt ritzege in Parijs-Nice, Jumbo-Visma-sprinter klopt Mads Pedersen en Tim Merlier

Olav Kooij heeft de vijfde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma was na de 212 kilometer lange rit, met finish in Saint-Paul-Trois-Châteaux, de snelste in de massasprint.

,,Ik heb vorig jaar al het nodige gewonnen, maar dit is wel de mooiste zege tot nu toe", was Kooij enthousiast na zijn overwinning. De 21-jarige sprinter klopte Mads Pedersen en Tim Merlier, die eerder al een rit wonnen. Cees Bol kwam als tiende over de streep.

Kooij was eerder in de tweede etappe van de Franse rittenkoers als tweede geëindigd achter Pedersen. Dit keer bleef hij de renner van Trek-Segafredo een fietslengte voor. Kooij won vorig jaar onder meer een etappe in de Ronde van Polen en drie ritten en het eindklassement in de ZLM Tour.

Tadej Pogacar behoudt in Parijs-Nice de leiding in het algemeen klassement na een etappe waarin weinig gebeurde.

Tirreno-Adriatico

Jumbo was eerder op de dag ook al succesvol in Tirreno-Adriatico. Daar ging de dagzege naar Primoz Roglic. In Parijs-Nice won de ploeg eerder deze week de ploegentijdrit.

