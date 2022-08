Olav Kooij is Jasper Philipsen in ‘hectische sprint’ de baas en wint eerste etappe Ronde van Denemarken

Olav Kooij heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De rit van 225,3 kilometer ging van Allerød naar Køge en eindigde in een massasprint. Daarin was de 20-jarige Nederlander van Jumbo-Visma te snel voor de Belgische topsprinter Jasper Philipsen.

In de tumultueuze slotkilometers ging een deel van het peloton tegen de grond. Kooij moest zijn eigen weg zoeken nadat het sterke treintje van zijn ploeg ontspoorde. Hij koos het wiel van Philipsen, in de Tour de France nog ritwinnaar op de Champs-Élysées, en wist zijn rivaal in de laatste meters voorbij te steken. Timothy Dupont werd derde, voor Magnus Cort Nielsen en Jasper Stuyven.

Kooij won eerder dit jaar onder meer ritten in de Ronde van Polen en de ZLM-Tour. In die laatste ronde schreef hij ook het eindklassement op zijn naam. Door zijn zege in de eerste rit van vandaag, start Kooij morgen in de tijdrit in de leiderstrui.

,,Het doel was om een rit te winnen en als het dan meteen bij de eerste kans lukt, is dat supermooi”, meldde Kooij op de website van zijn ploeg. ,,Het was een hectische sprint en door de tegenwind was het extra lastig. Uiteindelijk kwam ik in het wiel van Philipsen terecht en zag ik de lijn snel dichterbij komen. Het was close, maar gelukkig had ik de benen om hem te passeren.”

De Colombiaan Egan Bernal, die in Denemarken zijn rentree maakt na een zwaar trainingsongeval begin dit jaar, eindigde op ruim 2 minuten van Kooij als 94ste in gezelschap van zijn Poolse ploeggenoot Michal Kwiatkowski. Bernal, winnaar van de Tour de France in 2019, liep bij een botsing met een stilstaande bus in zijn vaderland een reeks verwondingen op, zoals een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben. In april werd al duidelijk dat deelname aan een grote ronde er dit jaar niet inzat.

De Ronde van Denemarken duurt tot en met zaterdag.

