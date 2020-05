Onderhandelaar Valverde: ‘Zag je hoe Froome keek toen ik zei dat hij kopman mocht zijn?’

De bel ging. Er stond een wielrenner met een zwart shirt op de stoep. Zijn gezicht zag ik niet, want hij keek naar zijn stuurpen. Zijn ellebogen kwamen me vaag bekend voor, maar pas toen ik de deur opendeed zag ik wie hij was. Nog voordat ik iets tegen hem had kunnen zeggen, stapte hij naar binnen.



,,Is Alejandro er?’’, vroeg Chris Froome. Ik wees naar de bank, waar Alejandro Valverde al bijna twee maanden bivakkeert. Hij zat met zijn voeten op de salontafel te kijken naar een herhaling van het WK in Innsbruck. ,,Hola Chris’’, zei Valverde. ,,Todo bien?’’ Froome plofte naast hem op de bank zonder zijn helm af te doen. Valverde zette het WK op pauze, draaide zich naar me om en zei kortaf: ,,Doe maar twee cortado’s.’’