Onstuitbare Lucinda Brand ook de snelste in Hulst: ‘Ik hou de tel zelf niet bij’

Lucinda Brand is momenteel onoverwinnelijk in het veldrijden. De regerend wereldkampioen boekte in Hulst haar zesde zege in de wereldbeker en haar vijftiende overwinning van deze winter. De Rotterdamse won de afgelopen weken zo’n beetje alle wedstrijden waar ze aan de start verscheen.

Het duurde in de Zeeuwse cross lang voordat Brand aan de leiding kwam. Belofte Puck Pieterse maakte de wedstrijd op het gevarieerde parcours, met steile hellingen en veel technische passages. De 19-jarige Pieterse nam vanaf de start de leiding en hield het vijf ronden vol vooraan. Voor het ingaan van de zesde en laatste ronde sloot Brand aan en kort daarna plaatste ze een versnelling, die Pieterse te machtig was.

Pieterse wist wel de tweede plaats vast te houden; ze kwam 5 tellen na Brand over de meet. Annemarie Worst eindigde op 11 seconden als derde. Brand verstevigde met haar winst in Hulst haar leidende positie in het wereldbekerklassement.

,,Bizar dat dit al mijn vijftiende overwinning is. Ik hou zelf de tel niet bij, dat laat ik aan de journalisten over”, zei Brand na de cross op Sporza. ,,Pieterse was vanuit het vertrek supersterk. Ik heb me niet gelijk over de kop gereden en dat was denk ik mijn redding. Ik kon tegen het einde van de koers nog een paar keer de motor opentrekken. Dat was nodig, want met Puck wil je niet sprinten om de winst.”

Pieterse was dolblij met haar tweede plaats. ,,Ik kreeg het halverwege wel zwaar en zag de seconden wegtikken. Lucinda kan zoveel vermogen wegtrappen op de rechte stukken, het was voor mij niet mogelijk om bij haar te blijven. Maar ik wilde wel graag de rest voorblijven en dat is gelukt.”

Ceylin del Carmen Alvarado ontbrak in Hulst. Ze eindigde op nieuwjaarsdag in Baal nog als tweede achter Brand, maar ze besloot rust te nemen en Hulst over te slaan. Brand riep na de cross in Baal de internationale wielerfederatie UCI op de regels omtrent gelapte veldrijdsters aan te passen. Volgens de wereldkampioene beïnvloeden rensters die een ronde worden ingehaald te vaak de resultaten. Zo ook in Baal, waar Alvarado in de slotfase werd opgehouden door achterblijvers.

