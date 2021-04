Ontgoocheling bij Van der Poel: 'Ik zou tevreden moeten zijn, maar ik ben een winnaar’

,,Hij had het makkelijkst een antwoord op mijn aanvallen”, zag de Nederlands kampioen. ,,Er zat voor mij uiteindelijk niet meer in.”



In de sprint liepen de benen van Van der Poel vol in de slotmeters, terwijl Asgreen nog kracht over had. ,,Een sprint na 260 kilometer is niet hetzelfde als na 200 kilometer. Ik voelde al wat eerder dat het bij mij op de limiet was”, aldus Van der Poel. ,,Hij rijdt een sterke sprint. Ik gun het hem, want hij is iemand die mee de koers maakt. Dat heb ik graag.”