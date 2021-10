Onvermoeibare Hoogland gaat maar door: ‘Ik vind het gewoon prachtig, de grenzen opzoeken’

Regeltjes zitten Braspennin­cx dwars op WK: ‘Doodzonde dat zo’n sanctie de renners treft’

21 oktober Met de status van olympisch kampioen rijdt Shanne Braspennincx (30) deze week het WK baanwielrennen in Roubaix. In een relaxte modus, het jaar is al top. Over haar leven na die gouden medaille in Tokio. Over haar hartaanval en Tom Dumoulin.