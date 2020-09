Ook Amstel Gold Race struikelt over beelden van Tour en weerzin tegen mondkapjes

Dygert bij bewustzijn na horrorval over vangrail

24 september Chloé Dygert ligt met op het oog zwaar beenletsel in een ziekenhuis van Bologna. Dat liep de titelverdedigster op bij een zware crash tijdens de tijdrit op de WK wielrennen in het Italiaanse Imola. Ze miste in een afdaling een bocht, raakte de vangrails en vloog over de omheining in de afgrond.