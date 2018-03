Ook Geschke breekt sleutelbeen

Degenkolb uit voorzorg naar huis

8 maart De Duitser John Degenkolb gaat niet meer van start in de zesde etappe van Parijs-Nice. Zijn ploeg Trek meldt dat de renner last heeft van bronchitis. Degenkolb was teleurgesteld. ,,Ik baal hiervan, dit is niet mijn stijl. Het is een moeilijke beslissing, maar met voor mij belangrijkere wedstrijden in aantocht, kan ik geen risico's nemen'', liet hij weten.