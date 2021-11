Ook zonder publiek gaat Rucphen, met de rentree van Mathieu van der Poel, door

De rentree van Mathieu van der Poel in het veldrijden bij de wereldbeker van Rucphen gaat op 18 december door, ook al mag er geen publiek naar de wedstrijd in de Brabantse gemeente komen.

,,We gaan door, maar helaas wel zonder publiek”, zegt voorzitter Kees Kools van het organisatiecomité. ,,We organiseren naast de wereldbeker ook wedstrijden voor nieuwelingen en junioren. De belangstelling was zo groot, dat we de inschrijving zelfs moesten sluiten. In het belang van de sport laten we het evenement daarom doorgaan.”

Quote Als hij rijdt, komen er altijd een paar duizend toeschou­wers extra Kees Kools Publiek bij sportwedstrijden is sinds twee weken niet toegestaan, ter bestrijding van het coronavirus. Het kabinet besloot die maatregel vrijdag met minimaal twee weken te verlengen, tot 19 december.



Op zaterdag 18 december staat in Rucphen voor het eerst een wereldbekerwedstrijd op het programma. Van der Poel, de wereldkampioen in het veld, kondigde eerder deze week aan in Noord-Brabant zijn rentree te maken. Ook de Brit Tom Pidcock komt naar Rucphen.

,,Het zou een enorme meevaller zijn geweest als we publiek hadden mogen ontvangen”, zegt Kools. ,,Mathieu is erg geliefd bij de sportliefhebbers. Als hij rijdt, komen er altijd een paar duizend toeschouwers extra. Gelukkig is de wedstrijd wel live op televisie te zien. Hopelijk trekt dat nog wat meer sponsoren. Zij kunnen nu wel extra goed in beeld komen zonder publiek achter de hekken.”

De organisatie had gerekend op zo’n 4500 toeschouwers. Die hadden 12 euro moeten betalen voor een toegangskaartje. ,,Dus we lopen al snel 50.000 euro mis, dat slaat een fors gat in onze begroting. Hopelijk krijgen we compensatie van de Rijksoverheid”, zegt Kools. “Het vervelende is wel dat je lang moet wachten tot je daar zekerheid over hebt. Gelukkig zijn er een aantal instanties die voor ons garant willen staan.”