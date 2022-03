Opeens heeft Nederland met Jakobsen en Van der Poel niet één, maar twee kanshebbers in Milaan-San Remo

Door Daan Hakkenberg



Zijn reputatie was hem al vooruitgesneld. Niet voor het eerst overigens. Mathieu van der Poel stond donderdagavond nog niet op de voorlopige deelnemerslijst voor Milaan-San Remo. Ook niet als reserve. Zijn comeback was eigenlijk pas gepland voor aanstaande dinsdag in de Italiaanse etappewedstrijd Coppi e Bartali. Maar plots sijpelde in België het nieuws door dat Van der Poel lastminute werd opgeroepen voor Milaan-San Remo vanwege ziektegevallen in zijn ploeg. Dus zat Van der Poel vrijdagochtend in het vliegtuig naar Milaan.



In Belgische media doken foto’s op van Van der Poel op een stoeltje op het vliegveld en zoekend naar zijn plekje in het vliegtuig. Alsof Dré Hazes op weg was naar Ibiza. Terwijl ze bij zijn ploeg Alpecin-Fenix de afgelopen maanden juist vooral stilte rond Van der Poel betrachtten. Ook nog in de week voor zijn geplande rentree. Van der Poel zelf heeft niet meer in het openbaar gesproken sinds hij tweede kerstdag als nummer 2 over de streep kwam in de wereldbekercross van Dendermonde. Een dag later stapte hij vanwege rugproblemen voortijdig uit in de veldrit in Zolder en vertrok linea recta naar huis.