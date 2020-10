Opnieuw zege Alvarado in Superprestige

Favoriete Terpstra valt vroeg uit op WK mountainbi­ke

10 oktober Voor Anne Terpstra is het WK mountainbike in het Oostenrijkse Leogang op een teleurstelling uitgelopen. De 29-jarige Zeeuwse gold als een van de favorieten maar haakte zaterdag al in de tweede ronde af. Terpstra startte als nummer 1 van de wereld.