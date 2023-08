Oppermachtige Jeffrey Hoogland snelt naar vierde wereldtitel op kilometer tijdrit

Jeffrey Hoogland is voor de vierde keer wereldkampioen op de kilometer tijdrit geworden. De 30-jarige Nederlander was op de wielerbaan in Glasgow veel sneller dan de rest van het deelnemersveld en pakte het goud.

Hoogland greep in 2018 voor eigen publiek in Apeldoorn voor de eerste keer de wereldtitel op de tijdrit, een niet-olympische onderdeel. Ook de afgelopen twee WK's was hij de beste van de wereld. Hoogland is ook vijfvoudig wereldkampioen en regerend olympisch kampioen op het onderdeel teamsprint

Hoogland had in de finale van de kilometer tijdrit veruit de beste tijd: 58,222 seconden. De Australiërs Matthew Glaetzer (58,526) en Thomas Cornish (58,822) pakten respectievelijk zilver en brons. Het succes voor Hoogland volgde na een minder optreden op de sprint waar hij al in de achtste finales strandde tegen de latere finalist Nicholas Paul, die op zijn beurt weer verloor van Harrie Lavreysen.



Hoogland mopperde over een niet toereikende vorm, wellicht een gevolg van de relatieve pauze van een kleine anderhalf jaar die hij nam na de Spelen van Tokio. Hij reed zijn wedstrijden, maar erkende dat de mindere focus op zijn sport nu werk vereist richting de Spelen van Parijs.



Tekst loopt door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de Sir Chris Hoy Velodrome had Hoogland in de kwalificaties al de beste tijd van allemaal: 57,971 seconden. Daarmee was de Nederlander maar een fractie minder snel dan zijn eigen wereldrecord op zeeniveau: 57,813, gereden eerder dit jaar tijdens de EK in het Zwitserse Grenchen.



Tijd om te direct genieten van zijn succes was er niet. Hoogland moest binnen een half uur weer de baan op in het Schotse Glasgow voor de eerste ronde op het sprintonderdeel keirin.



Van den Berg

Roy van den Berg nam voor het eerst deel aan een kilometer tijdrit op een WK. De ‘starter’ van de teamsprinters was goed voor de op een na snelste eerste ronde (18,109, Hoogland: 17,527).



Nu moest Van den Berg vier rondes in plaats van één afleggen. Zijn eindtijd van 1.00,530 was niet genoeg voor een plaats bij de eerste acht en kwalificatie: dertiende.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.