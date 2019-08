Oproer in peloton door onveilige routes in BinckBank Tour

binckbank tour Wellens slaat dubbelslag met nipte zege in Ardennen

15 augustus De eerste heuvelrit in de BinckBank Tour is een prooi geworden voor Tim Wellens. De 28-jarige Belg van Lotto-Soudal was in de sprint van een klein groepje nipt sneller dan Marc Hirschi en pakt tevens de leiderstrui over in de Belgisch-Nederlandse etappekoers die hij al tweemaal wist te winnen.