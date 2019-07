Oud-spurter Blijlevens ziet Groenewegen in Brussel gele trui pakken: ‘Hij is simpelweg de snelste’

wielerspelAanstaande zaterdag is het zover, le Grand Départ. Het peloton zal in Brussel starten aan de 106ste editie van de Tour de France. Oud-renner Jeroen Blijlevens blikt vooruit op het grootste wielerevenement van het jaar en geeft een aantal tips voor het Wielerspel .

Zes keer stond Jerommeke aan de start van la Grande Boucle. Drie keer reed de in Rijen geboren massasprinter de Tour uit (één keer daarvan werd Blijlevens uit de uitslag geschrapt wegens een akkefietje op de meet). ,,De Tour is zoveel groter dan alle andere koersen. De hele historie spreekt voor zich. Om daar alleen al aanwezig te zijn is voor de renners belangrijk. Mensen vragen na je carrière: ‘Hoe vaak heb je de Tour gereden?’ Dat heb ik nog nooit gehoord over pakweg de Ronde van Vlaanderen.”

In vier edities spurtte Blijlevens naar een dagzege. Voor sprinters de ultieme overwinning. ,,Toen ik jong was keek ik altijd naar de Tour. Het is het hoogst haalbare om de Tour te rijden. En plots maakte ik zelf deel uit van het spektakel. Toen won ik ook nog eens een rit. Om dat als sprinter te doen is het ultieme.”

Hectiek door het geel

Blijlevens voorspelt een stressvolle eerste etappe. ,,Alle topsprinters komen samen, wat het anders maakt dan andere koersen. Iedereen heeft de Tour als hoofddoel. De belangen zijn voor elke ploeg gigantisch. De eerste etappe is dan altijd een vreemde. Behalve voor de ritzege rijdt iedereen plots voor de gele trui. Sprintersploegen zullen vroeger moeten werken dan normaal, willen van voren rijden en nemen daarvoor risico’s.”

Volledig scherm Dylan Groenewegen: torenhoog favoriet voor de eerste etappe. © photo: Cor Vos Wat ook meespeelt, is dat de druk voor de renners flink is opgevoerd. ,,Iedereen is nog fris en de verhoudingen zijn nog niet duidelijk. De hele week hebben alle renners in een soort media-circus gezeten. De druk zal voelbaar zijn en daardoor is het hele peloton wat opgefokt. En dan staat ook nog een gele trui op het spel. Geloof me: de topsprinters hebben die al het hele seizoen in het hoofd.”

Met Dylan Groenewegen is er een landgenoot topfavoriet voor de eerste etappe. ,,Groenewegen is simpelweg de snelste sprinter op het moment. Hij heeft er de nationale titel voor links laten liggen, wat extra druk met zich mee zal brengen. Ook voor hem geldt: het is heel hectisch. De trein kan ontregeld worden of je kan opgesloten raken. Maar als hij vrij kan sprinten heeft hij een grote kans.”

Open Tour

Blijlevens verwacht een open strijd voor het eindklassement. ,,Er zijn veel kanshebbers. Dat maakt het voorspellen van de eindwinnaar lastig. Tom Dumoulin en Chris Froome waren zekerheden, maar zijn weggevallen.”

Volledig scherm Thibaut Pinot won vorig jaar de Ronde van Lombardije. © Cor Vos In tegenstelling tot veel wielerkenners gaat Blijlevens voor een opvallende winnaar. ,,Ik zou mijn geld op Thibaut Pinot zetten. Ik denk echt dat hij kan verrassen. Iedereen roept Geraint Thomas, of Egan Bernal, maar de Fransen hebben dit parcours voor hun eigen landgenoten opgezet.”

Teleurstellende Deen

Terwijl voormalig collega Erik Dekker vol inzette op Jakob Fuglsang als eindwinnaar, heeft Blijlevens weinig vertrouwen in de Deen. ,,Fuglsang heeft nog nooit bewezen drie weken te kunnen koersen. Voorlopig is het de beste renner van het kalenderjaar, maar de Tour is een drieweekse koers. Dat is anders. In de tweede of derde week zal hij door het ijs zakken, verwacht ik. In het hooggebergte komt hij tekort.”

Stilte rond Kruijswijk

Op wie Blijlevens meer durft te bouwen is Steven Kruijswijk. De klimmer uit Nuenen geniet het volste vertrouwen van de voormalig topsprinter. ,,Ik denk dat Kruijswijk mee gaat doen voor de winst. Hij is geen onbekende, maar weinig mensen noemen zijn naam als potentieel winnaar. Zijn voorbereiding is echter ideaal. Van alle startende renners kon enkel Thomas hem vorig jaar verslaan en hij heeft juist een slechte aanloop gekend.”

Quote Van alle startende renners kon enkel Thomas hem vorig jaar verslaan en hij heeft juist een slechte aanloop gekend.” Jeroen Blijlevens over Steven Kruijswijk

Wat voor Kruijswijk in zijn voordeel spreekt, is dat de focus in zijn ploeg de eerste dagen op Groenewegen ligt. ,,Als Dylan de eerste rit wint en de gele trui pakt, is de Tour bij wijze van spreken al geslaagd. Dan is de druk van de ketel. Daarnaast heeft Steven een sterke ploeg in de ploegentijdrit. Het enige wat in zijn nadeel kan werken, is dat er op twee paarden gegokt wordt.”

Van Baarle in beeld

Een landgenoot om in de gaten te houden rijdt volgens Blijlevens bij Team Ineos. Niet enkel Wout Poels, maar ook Dylan van Baarle zal een prominente rol spelen volgens Jerommeke. ,,Ik verwacht Van Baarle heel veel in beeld. Hij is in topvorm. Voor zijn kopmannen Thomas en Bernal zal hij veel op kop gaan rijden.”

Truienverdeling

Blijlevens gaat uit van een logische truienverdeling in Parijs. Zo ziet hij Peter Sagan (puntenklassement) en Julian Alaphilippe (bergklassement) hun truien prolongeren. ,,Sagan heeft alles al gewonnen en kan zich steeds perfect op de groene trui richten. Ook in de zwaardere ritten zal hij zijn punten sprokkelen. Alaphilippe zal veel in de aanval gaan en in de ontsnappingen inzetten op de bollentrui.”

In het jongerenklassement is er één torenhoge favoriet. Toch ziet Blijlevens die trui niet zomaar vergeven worden. ,,Bernal is de grote man. Maar hij is nog jong en moet dan wel de finish halen. Valpartijen ontwijken en fysieke ongemakken voorkomen. Lukt dat, dan blijft er geen concurrentie over.”

