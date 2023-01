Oud-wielrenner Christophe Moreau in voorarrest wegens huiselijk geweld

Moreau, die zich heeft laten naturaliseren tot Zwitser en in Zwitserland woont, zou gedreigd hebben zijn ex-vrouw en zijn dochters te vermoorden. Bij zijn arrestatie was hij onder invloed van alcohol. Moreau is onlangs gescheiden van zijn vrouw. Tijdens de arrestatie zou de politie meerdere jachtgeweren in beslag hebben genomen.

Moreau won in 2001 en 2007 het Critérium du Dauphiné Libéré. Hij eindigde in de Tour de France vier keer in de top 10, met als beste prestatie de vierde plaats in 2000. Hij reed tussen 1995 en 2001 voor het controversiële Festina, waarmee hij in 1998 uit de Tour werd gezet vanwege een dopingschandaal. Moreau reed in zijn carrière voor Festina–Lotus, Crédit Agricole, AG2R Prévoyance, Agritubel en Caisse d’Epargne. In 2010 zette hij een punt achter zijn loopbaan.