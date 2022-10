Oud-wielrenner Gerben Karstens (80) overleden

Op deze datum toont Ellen van Dijk voor het eerst haar regenboog­trui in een tijdrit

Ellen van Dijk toont haar regenboogtrui op 16 oktober in de Chrono des Nations, een hoog aangeschreven tijdrit voor de specialisten. De 35-jarige Nederlandse prolongeerde vorige maand bij de WK in Australië haar wereldtitel tijdrijden. Van Dijk sluit haar seizoen volgende week zondag in Les Herbiers in Frankrijk af met de Chrono des Nations.

