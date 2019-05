Oud-wielrenner Hondo bekent het gebruik van bloeddoping

Hondo (45) heeft na zijn bekentenis zijn functie als bondscoach van de Zwitserse wegrenners neergelegd. Hij won in zijn carrière twee keer een etappe in de Ronde van Italië en was in 2005 tweede in Milaan-Sanremo. In dat jaar werd hij betrapt op doping en voor twee jaar geschorst.

Schmidt is de spil in het dopingschandaal dat eind februari uitbrak rond de WK noordse ski in Oostenrijk. Schmidt kreeg sporters over de vloer in zijn sportpraktijk in Erfurt en coördineerde daar honderden illegale bloedtransfusies. Tenminste 21 atleten uit acht verschillende landen en vijf verschillende sporten zijn verdachte in het onderzoek onder de naam Operation Aderlass.