Parkoers Milaan-San Remo aangepast door aardverschuiving bij beklimming

Nizzolo sprint naar zege in Clásica de Almeria

14 februari De Italiaanse wielrenner Giacomo Nizzolo heeft de Clásica de Almeria op zijn naam geschreven. De 32-jarige renner van Qhubeka Assos, regerend Europees kampioen op de weg, was na ruim 183 kilometer in Roquetas de Mar de snelste in de gebruikelijke massasprint. Danny van Poppel eindigde als zesde.