Pello Bilbao wint derde etappe Tour Down Under, Jay Vine neemt leiderstrui over van Rohan Dennis

Wout van Aert is Mathieu van der Poel ook in Azencross de baas: 'Hij moest een foutje maken'

Mathieu van der Poel heeft in het Belgische Loenhout opnieuw zijn meerdere moeten erkennen in Wout van Aert. De Nederlandse veldrijder probeerde tijdens de Azencross meerdere keren weg te rijden bij de Belg, sloeg meermaals een gat, maar moest uiteindelijk buigen in de sprint. Tom Pidcock werd derde.

30 december