Pfeiffer kost Alex Molenaar nieuw contract bij Spaanse ploeg: ‘Heb niks meer gehoord, ga niet wachten’

Veel tijdritki­lo­me­ters en zeven aankomsten bergop in komende Giro d’Italia

De 106ste editie van de Giro d’Italia in 2023 kent drie individuele tijdritten, waaronder een klimtijdrit op de voorlaatste dag. Dat maakte organisator RCS bekend tijdens de presentatie van het parkoers in Milaan. In totaal staat er 70,6 kilometer rijden tegen de klok op het programma.

17 oktober