Philippe Gilbert (39) boekt eerste profzege in jaren, Nederlander leidt klassement

Klassementsleider Jason Tesson uit Frankrijk, die woensdag de tweede rit had gewonnen, kwam als tweede over de meet, maar kreeg een tijdstraf omdat hij eerder in de etappe op onreglementaire wijze was teruggekeerd in het peloton na een lekke band. Daardoor neemt Nederlander Arvid de Kleijn, die dinsdag de tumultueuze eerste rit had gewonnen, de leiding over.

Gilbert is de oudste coureur die meedoet aan de rittenkoers. De aankomst heuvelop was er een die goed bij de voormalig wereldkampioen past, een korte en steile heuvel. Hij ging aan op het steilste gedeelte van de heuvel en reed weg bij de rest. Voor de Belg was het zijn eerste overwinning sinds september 2019, toen hij een rit in de Vuelta won.

Gilbert tweede in klassement

In het algemeen klassement is Gilbert door zijn zege flink gestegen. Hij staat nu tweede achter De Kleijn, in dezelfde tijd als de Nederlander. Fransman Samuel Leroux staat derde op één seconde.



De Vierdaagse van Duinkerke duurt - ook al klinkt het onlogisch - in totaal zes dagen. De laatste rit is zondag, maar vermoedelijk valt de beslissing in het klassement in de pittige zaterdagetappe.

